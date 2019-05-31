شكرا لقرائتكم الملك سلمان: سنتصدى بحزم للعدوان والتخريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، على التصدي "بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة تنمية أوطاننا".
وغرد الملك سلمان على "تويتر": "نجتمع في مكة لبناء مستقبل شعوبنا وتحقيق الأمن لدولنا العربية والإسلامية".
وتأتي تغريدات الملك سلمان، الجمعة، قبيل انطلاق قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة.
واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، الخميس، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
وشهدت مكة ليل الخميس- الجمعة اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.
يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.
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