سفير ايران بلندن: مخاوف اميركا واسرائيل من الصواريخ الايرانية يعود لردعها العالي

اعلن سفير ​ايران​ لدى لندن حميد ​بعيدي نجاد​ ان "مخاوف ​اميركا​ والكيان ال​اسرائيل​ي وحلفائهما الاقليميين من البرنامج الصاروخي الايراني يعود الى توطينه وتنوعه وتطوره الى جانب قدرته الردعية العالية"، مشيراً إلى أن "معلومات البرامج الصاروخية لدول المنطقة تكشف وخلافا للضجة الدعائية المثارة حول البرنامج الصاروخي الايراني ان ​السعودية​ واسرائيل ومصر وحتى ​الامارات​ لديها منذ عقود برامج صاروخية كبيرة للغاية بالتعاون مع دول اخرى وتقوم بانتاج ​صواريخ​ بمديات بعيدة للغاية".

ولفت إلى أن "السعودية قامت منذ الحرب الايرانية العراقية بشراء تكنلوجيا صواريخ دونغ فينغ ​الصين​ية وإنشاء أربع أو خمس منصات صواريخ تحت الارض تحت إدارة وحدة ​القوات​ الصاروخية الاستراتيجية إلى جانب ​الصواريخ​ قصيرة المدى التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر ، كما تمتلك السعودية أيضًا مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى"، مشيراً إلى أن "اسرائيل صممت ونفذت برنامج صواريخ واسع النطاق لدعم برنامجها النووي الى جانب برنامج نشط في مجال الأسلحة التقليدية".

واوضح بعيدي نجاد ان "صواريخ جريكو ثلاثة البالستية الاسرائيلية التي يصل مداها الى الاف الكيلومترات بامكانها ان تستهدف دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "مصر ، قامت منذ عقود وقبل عهد عبدالناصر وبمساعدة الدول الأوروبية ، وبعد ذلك بمساعدة الاتحاد السوفيتي ، والصين و​كوريا الشمالية​ ، بتصميم وتنفيذ العديد من البرامج الصاروخية ، التي ساهمت في انتاج عدة أنواع من الصواريخ الباليستية والى ذلك قامت الامارات ايضا في السنوات الأخيرة ، بشراء أنظمة صواريخ الأكثر تطوراً".

واضاف ان "برنامج الصواريخ الإيراني ، بالتالي ، ليس برنامج الصواريخ الباليستية الوحيد في المنطقة وإن مخاوف ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ وحلفائها الإقليميين من برنامج الصواريخ الإيراني ، بسبب توطينه وتنوعه وتطوره وقدرته على الردع ، ما يجعل تهديد ايران عسكريا صعبا للغاية ومكلفاً".