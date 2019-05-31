خارجية فنزويلا: ندعو اغليسياس لزيارة البلاد بأسرع وقت ممكن

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن "الرئيس ​نيكولاس مادورو​ وجه دعوة إلى المبعوث الجديد للاتحاد الأوروبي لشؤون ​فنزويلا​ إنريكي إغليسياس لزيارتها بأسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى "أننا ذكرناه بصلاته بالبلاد وأطلعناه على سير عملية ​أوسلو​ للتفاوض مع المعارضة".

وكان ​الاتحاد الأوروبي​ قد عين وزير خارجية أوروغواي الأسبق إنريكي إغليسياس، مبعوثًا خاصًا لشؤون فنزويلا بقرار من المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي ​فيديريكا موغيريني​ الأسبوع الماضي.

وسيمثل إغليسياس الاتحاد الأوروبي في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا، والتي شكلت في شباط الماضي لتسوية الأزمة الفنزويلية، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي.