خارجية فنزويلا: ندعو اغليسياس لزيارة البلاد بأسرع وقت ممكن

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن "الرئيس نيكولاس مادورو وجه دعوة إلى المبعوث الجديد للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا إنريكي إغليسياس لزيارتها بأسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى "أننا ذكرناه بصلاته بالبلاد وأطلعناه على سير عملية أوسلو للتفاوض مع المعارضة".
وكان الاتحاد الأوروبي قد عين وزير خارجية أوروغواي الأسبق إنريكي إغليسياس، مبعوثًا خاصًا لشؤون فنزويلا بقرار من المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأسبوع الماضي.
وسيمثل إغليسياس الاتحاد الأوروبي في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا، والتي شكلت في شباط الماضي لتسوية الأزمة الفنزويلية، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي.
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