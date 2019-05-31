مسؤول ايراني: صفقة القرن ستولد ميتة وسيكون حالها كحال سائر المؤامرات

أكد كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء يحيى صفوي أن "صفقة القرن ستولد ميتة، وسيكون حالها كحال سائر المؤامرات لن تصل الى نتيجة"، مشيراً إلى أن "مسيرات يوم القدس العالمي في اهواز وفي كل انحاء ايران، سيتم مخابرتها الى جميع العالم، وستؤثر على فشل صفقة القرن".
ولفت إلى أن "دعم الثورة الاسلامية للقدس الشريف، ليس دعما تكتيكيا، بل انه منبثق من الاعتقادات القرآنية واستمرار لمبادئ الثورة، وهو يشكل استراتيجية اساسية وغير قابلة للتغيير، وستستمر حتى زوال هذا الكيان المحتل"، مؤكداً ان "صفقة القرن هي كالجنين الميت الذي لن يولد، ولن تصل الى نتيجة حالها كحال سائر المؤامرات"، مضيفا: "ان صفقة القرن تعني تضييع حق عودة ملايين الفلسطينيين وتقسيم اجزاء من الدول المجاورة لفلسطين".
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