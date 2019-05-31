وزير خارجية العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة في الاتجاه الصحيح

رحب وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​ بـ"التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول أن ​الولايات المتحدة​ لا تريد حربا مع ​إيران​"، مشيراً إلى أن "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية و​الجمهورية​ الإسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نشوب حرب في منطقتنا".

ولفت إلى أن "يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أي حرب"، مؤكداً أن "العراق يعتبر تصريحات ترامب الأخيرة "مهمة ودقيقة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع في المنطقة".