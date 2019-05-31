رئيس الوزراء القطري: نشارك في قمم مكة الثلاث لأننا ندعم العمل العربي والإسلامي المشترك

أكد رئيس وزراء قطر ووزير داخليتها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن مشاركته في أعمال قمم مكة الـ3 تأتي انطلاقًا من دعم بلاده للعمل العربي والإسلامي المشترك.
يذكر أن رئيس الوزراء القطري شارك ممثلًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمتين الطارئتين الخليجية والعربية بقصر الصفا في مكة، اللتين دعا لعقدهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات الإقليمية.
ومن المقرر أن يشارك آل ثاني أيضا في أعمال القمة الإسلامية الدورية الـ14 التي تستضيفها أيضا مكة.
تجدر الإشارة إبى أن "قطر تشارك للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران 2017، حين أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة.
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