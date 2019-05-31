خامنئي: "صفقة القرن" الشيطانية لن تتحقق

وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ​علي خامنئي​، خطة السلام الأميركية في ​الشرق الأوسط​ المعروفة باسم "​صفقة القرن​" بـ "الشيطانية"، معتبرا أنها لن تتحقق أبدا، مشيراً إلى أن "هذه ​السياسة​ الشيطانية التي تنتهجها أمريكا حيال ​فلسطين​، والتي أطلقوا عليها اسم صفقة القرن، لن تتحقق أبداً بتوفيق من الله".

ولفت إلى أنه "رغم أنوف الساسة الأمريكيين لن تمحى قضية فلسطين من الأذهان وستبقى مدينة ​بيت المقدس​ المقدسة عاصمة فلسطين وستبقى قبلة المسلمين الأولى"، مشيراً إلى أن "أساس مشكلة الكيان الصهيوني في هذه المنطقة هو عدم شرعية هذا الكيان وهذا ليس شيئا مفتاحه بيد الحكومات لتستطيع حلَه وعدم شرعية الكيان الصهيوني محفورة في قلب الأمة الإسلامية وهي شيء لا يزول. لا يستطيعون عبر جهود ​البيت الأبيض​ ونقل السفارة إلى ​القدس​ وما شاكل أن يحلوا هذه المشكلة".