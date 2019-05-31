صحيفة المانية: ألمانيا وافقت على عودة أطفال المنضمين إلى "داعش" إلى البلاد

أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" الالمانية بأن "​الحكومة الألمانية​ وافقت على عودة أطفال المنضمين لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين توجهوا للقتال إلى ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "​وزارة الخارجية الألمانية​ أعلنت عن ذلك خلال المرافعات القضائية في قضية متعلقة بدعوى قدمها ذوو الطفلتين اللتين يعتقد أن والدتهما قتلت أثناء المعارك في ​الباغوز​، آخر جيوب "داعش" في سوريا، وهما موجودتان حاليا في مخيم الحول للاجئين على الحدود بين سوريا و​العراق​".

وذكرت الصحيفة أن "وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أنها منذ فترة تبذل جهودا لاستعادة الأطفال المحتاجين إلى الحماية من مخيمات اللاجئين في سوريا"، مشيرةً إلى أن "الخارجية الألمانية كانت دائما تقول إنها لا تستطيع الحماية القنصلية للمواطنين الموجودين على ​الأراضي السورية​ وكانت الخارجية تشير إلى أنها لا تستطيع العمل بشكل مباشر بهذا الصدد، لكنها تبذل جهودا بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا".