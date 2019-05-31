مسؤول قطري: نشارك بقمم مكة حرصا على أمن واستقرار المنطقة

أوضح مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني أن "مشاركة قطر في قمم مكة الثلاث تأتي حرصا منها على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أنه "تأتي مشاركتنا في قمم مكة الثلاث دعماً لأشقاءنا في الدول العربية والإسلامية، وحرصاً من سيدي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبنا".
وأكد أن "قطر مستمرة في جهودها للسعي في مواجهة كافة التحديات والأزمات بمنطقتنا لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية".
ويشارك رئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر آل ثاني، في قمم مكة الثلاث المنعقدة بالسعودية، مترأسا وفد بلاده بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ومنذ الخميس، تشهد مكة المكرمة انعقاد القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.
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