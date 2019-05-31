فرحات: محال ألعاب التسلية غير مخالفة لمبدأ الانتظام العام

أكّد النائب السابق عبد الله فرحات أن "مبدأ الانتظام العام هو موضوع أساسي، لكن محال ألعاب التسلية تشكّل موضوعًا غير مخالف للأخلاق العامة، وهي موجودة في كل بلدان العالم وفي أوروبا بشكل خاص، وهي غير مخالفة لمبدأ الانتظام العام"، مشيرًا إلى أن "الدولة يجب أن تتعامل مع المواطن بذهنية الأب الصالح الذي يمكن أن يحافظ على القوانين وممكن أن يشرّع قوانين جديدة ولكن من دون أن يسيء إلى المواطنين في بلده أو يظلمهم أو يكبدهم الكثير من الأضرار".
ولفت فرحات، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التحرك الوحيد في هذا الإطار هو أن يتبنى أحد النواب في المجلس النيابي الموضوع ويشرح كل أبعاده أثناء مناقشات الموازنة"، مشددًا على أن "ذلك سيوصل بالتأكيد إلى نتيجة".
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