عدوان: نحن غير معنيين بسيدر قبل أن يحصل اصلاح وقبل التخلص من السلة "المفخوتة"

أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان "اننا غير معنيين بسيدر قبل أن يحصل اصلاح وقبل التخلص من السلة "المفخوتة"، اضبطوا الجمرك والتهرب الضريبي قبل أن تمدوا يدكم على جيوب الناس كما يحصل الأن"، مشيراً إلى أن "القضاء اليوم مستتبع، ورأينا خلال اليومين الماضيين نتيجة هذا الواقع الفظيع".
وخلال عشاء "القوات اللبنانية" مركز الرميلة، لفت عدوان إلى أنه "في موضوع قانون الانتخابات، نقول إننا منفتحون على اي اقتراح، ولكن القانون الذي سنقبل به يجب أن يحسن صحة التمثيل عن القانون الحالي".
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