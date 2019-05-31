عدوان: نحن غير معنيين بسيدر قبل أن يحصل اصلاح وقبل التخلص من السلة "المفخوتة"

أكد نائب رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" النائب ​جورج عدوان​ "اننا غير معنيين بسيدر قبل أن يحصل اصلاح وقبل التخلص من السلة "المفخوتة"، اضبطوا الجمرك والتهرب الضريبي قبل أن تمدوا يدكم على جيوب الناس كما يحصل الأن"، مشيراً إلى أن "​القضاء​ اليوم مستتبع، ورأينا خلال اليومين الماضيين نتيجة هذا الواقع الفظيع".

وخلال عشاء "القوات اللبنانية" مركز ​الرميلة​، لفت عدوان إلى أنه "في موضوع ​قانون الانتخابات​، نقول إننا منفتحون على اي اقتراح، ولكن القانون الذي سنقبل به يجب أن يحسن صحة التمثيل عن القانون الحالي".