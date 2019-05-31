الراعي يشارك بالذبيحة الالهية التي ترأسها البابا فرنسيس في بوخارست

شارك ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ بالذبيحة الالهية التي ترأسها ​البابا فرنسيس​ في كاتدرائية القديس يوسف في ​بوخارست​، إلى جانب عدد من الكرادلة والاساقفة والكهنة وحشد من المؤمنين.

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