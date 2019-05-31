اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني في جونية للمطالبة بتثبيتهم

ينفذ ​متطوعو الدفاع المدني​ اعتصاما في هذه الاثناء، في مركز ​جبل لبنان​ الشمالي في ​جونيه​، للمطالبة بتثبيتهم، بمشاركة النائبين ​شوقي الدكاش​ و​روجيه عازار​.

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