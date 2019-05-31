النشرة: دار الأيتام الاسلامية تقيم حفل إفطارها السنوي في حاصبيا

أفاد مراسل النشرة في منطقة ​حاصبيا​ بأن "​دار الأيتام الاسلامية​ أقامت حفل افطارها السنوي تحت عنوان "سوا منكفي المشوار" في مركز حاصبيا ​العرقوب​ للرعاية والتنمية التابع لمؤسسات الرعابية الاجتماعية في لبنان بحضور مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلّي ومدير عام المؤسسة الوزير السابق ​خالد قباني​، وممثلين عن النائبين ​أنور الخليل​ و​قاسم هاشم​، وقائد القطاع الشرقي في قوات ​اليونيفيل​ أنطونيو روميرو على رأس وفد من ضباط اليونيفيل وحشد من الفعاليات السياسية والدينية والثقافية، رؤساء بلديات ومخاتير".

ولفت إلى أن "روميرو في كلمته أثنى على الدور الانساني الذي تلعبه دار الأيتام، معتبرًا أنه لا يوجد قضية أسمى من التي تتبناها هذه المؤسسة ودعمنا لها هو خطوة الى الأمام في تحقيق أهدافنا المرجوة. وجدد روميرو التزام اليونيفيل مع السلطات اللبنانية وتحديدًا مع المؤسسة بهدف استمرار التعاون والتنسيق لما فيه خير سكّن المنطقة".

وأوضح أن "الوزير قباني، بدوره، شكر كل من ساهم في دعم هذه المؤسسة والدور البناء الذي تقوم به، خاصة وإن هؤلاء الأطفال من حقهم أن نقف بجانبهم ونشجعهم ونحميهم كي يقووا ويتمكنوا من القيام بدورهم في المجتمع كأي شخص آخر، وقال جميعًا نبني الوطن".