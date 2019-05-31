عطالله: البعض ممتعض من أن التيار بات صلة وصل بين جميع اللبنانيين

لفت وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يبدو أنّ البعض ممتعض من أن "​التيار الوطني الحر​" بات صلة وصل بين جميع اللبنانيين من مختلف ​الطوائف​ والانتماءات وبخاصة الدور الذي يقوم به وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في هذا الاطار"، مؤكداً "اننا مستمرّون رغم كل شيء ولن نتوقف أمام أي حملة من هنا أو تطاول من هناك".

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