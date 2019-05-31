باسيليوس منصور لرئيس بلدية ببنين-العبدة: أرى فيك شخصًا عظيمًا

أكّد رئيس بلدية ​ببنين​ - ​العبدة​ الدكتور كفاح الكسار، خلال استقباله المطران ​باسيليوس منصور​ على رأس وفد كنسي، "أننا في ببنين العبدة بمسلميها ومسيحييها نشكل نموذجًا للعيش المشترك"، مشيرًا إلى أن "لكل معتقده وهذا ما يميزنا ولكن الإحترام والحب المتبادل متجذر وهذا التواصل يأتي من دافع رسالة ​النبي محمد​ صلى الله عليه وسلم".

​من جهته، أكّد المطران منصور أن "خلال تواجدي 11 عامًا في هذه المنطقة كان الدكتور الكسار هو هو كما عهدتك تتكلم بهذا العنوان السمح وهذه الأخلاق الحميدة فبرهنت الدين بالعمل والتواصل مع الناس تطبيقا لا قولا وبالطبع بدون العمل لا يستطيع الانسان أن يقنع الآخر بما يقول".

وأضاف متوجهًا للكسار :"أرى فيك شخصًا عظيمًا ليس لأنك استقبلت البطريرك وكنت شريكا في تكريمه فحسب ولكنك أعطيت بوجودك في عكار طابعًا مميزًا ورسخت من خلال تعاطيك أن زيارة البطريريك ​يوحنا العاشر اليازجي​ مرحب به ليس من أبناء طائفته فحسب بل من كل اطياف المجتمع العكاري"، موضحًا أن "دكتور كفاح أنت تفاخرت بإيمانك وتحدثت مطولًا وعلى أساس هذا الايمان رحبت بغبطته ولم تخف هويتك وهذا ما ميزك فلك التحية وأشكر أهلنا في ببنين على كل شيء".