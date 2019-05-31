مجهولون اقدموا على اشعال الاطارات في منطقة جل البحر بصور

أقدم عدد من المجهولين على اشعال الاطارات في جل البحر في منطقة صور حيث غطت سماء المنطقة سحب من الدخان الاسود فيما توارى الفاعلون عن الانظار.
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