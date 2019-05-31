انحسار الكتل الهوائية الحارة اعتبارا من صباح يوم غد السّبت

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "الكتل الهوائية الحارة و الجافة تنحسر تدريجياً عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح يوم غد السّبت .
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية ،ترتفع نسبة الرطوبة حيث تسوء الرؤيا أحيانا على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً.
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