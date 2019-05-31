أعلن المكتب الإعلامي في ​السفارة السعودية​ في ​لبنان​ أن "ما يتم تناقله في بعض ​المواقع الالكترونية​ والاعلامية حول زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لبنان الشهر المقبل لا اساس له من ​الصحة​ ونأمل من الاخوة الاعلاميين التأكد من المعلومات قبل نشرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية: ما يتم تناقله حول زيارة ولي العهد للبنان الشهر المقبل غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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