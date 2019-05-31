السيد نصرالله: موضوع ترسيم الحدود يستغل للضغط على اللبنانيين

لفت أمين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ في كلمة له خلال إحياء يوم ​القدس​ في ​الضاحية الجنوبية​ إلى أن "اليوم يكون قد مضى على إعلان الخميني ل​يوم القدس العالمي​ اربعون عاما، الامام دعا لاحياء هذا اليوم في العام 1979 وخلال 40 عاما راهن اعداء القدس على ضياع واهمال هذا اليوم مع الوقت ولكن عام بعد عام كنا نجد ان اهتمام شعوب العالم يكبر ويتعاظم رغم السعي لتصويره يوما ​ايران​يا"، مشيراً إلى أن "اخلاص الخميني وصدق نيته كان اقوى من كل المكر والكيد كما ان اخلاص كل السائرين على طريق استعادة القدس استطاع ان يكون اقوى من اي حصار وشعوب واتجاهات دينية وفكرية وسياسية متعددة حضور كبير وهناك من سيحيي المناسبة في اليومين المقبلين في ​اوروبا​ وغيرها وهذه المناسبة تعظم وتكبر".

وأشار "انني سأتحدث اليوم عن المناسبة والموضوع الاساسي له علاقة ب​فلسطين​ و​صفقة القرن​ ومن ضمنه ادخل الى ما كان يقال في الاسابيع الماضية عن حرب اميركية على ايران واود ان اتعرض للقمة العربية في مكة وانهي حديثي فيما يتعلق فيما يرتبط ب​ترسيم الحدود​ وعلى جانبها ملف حساس يرتبط ب​المقاومة​ و​اسرائيل​ خصوصا ان الموضوع بدأ يتوسع في الايام الماضية وبالنسبة ليوم القدس شاهدنا مظاهرات كبيرة في انحاء العالم ويجب ان نتوقف عند التظاهرات المليونية في ايران ويجب ان نتوقف عنده لان العالم كله".

وأضاف: "ايران التي يقول الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ انها في كل يوم جمعة تتظاهرءضد نظام ​الجمهورية​ الاسلامية وان ايران تنهار وستسارع للاتصال به وعليه ان يتنظر حتى تنتهي "السجادة"، معتبراً أن "ما حصل في ايران هي رسالة لكل من يراهن على تعب الشعب الايراني، هو يتظاهر حول مناسبة القدس ​القضية الفلسطينية​ العربية ويخرجون صائمين بالملايين لساعات وشاهدت كل المسؤولين في ايران وحتى المراجع في قم يشاركون في التظاهرات مع الناس وهذه رسالة للاميركي ولكل حكومات المنطقة ولكل من يراقب وينتظر، كما في العام الماضي يحب ان نتوقف امام التظاهرات الكبيرة في ​اليمن​ وهذا الحضور الشعبي الكبير".

وتابع السيد نصرالله: "الشعب اليمني فرض من خلال خضوره في الشارع والميدان نفسه على المعادلة الاقليمية في المنطقة"، مشدداً على أنه "يجب ان نلتفت الى التظاهرات التي خرجت في البحرين وكان عنوانها نحو القدس ولا لصفقة القرن وشعب البحرين اكد ان لا شرعية لكل ما يقام على ارضه وان البحرين بريئة من هذا الخذلان من قبل النظام للارادة الأميركية".

وأكد أن "التحدي الاساسي اليوم امام فلسطين والقدس هو صفقة القرن او صفقة ترامب واليوم كان الشعار موحدا برفض صفقة القرن لان هذا هو التهديد الخقيقي اليوم"، مشدداً على أن "واجبنا هو مواجهة صفقة القرن وهذا واجب ديني واخلاقي وانساني وسياسي ، بكل المعايير لانه ببساطة هي صفقة الباطل وتضييع الحقوق الفلسطنية والعربية وصفقة تضييع المقدسات".

وشدد السيد نصرالله على أن "هذه صفقة باطلة وهي صفقة عار تاريخية ويجب ان تواجه من قبل الجميع ، التكليف واضح ، والسؤال هل يمكن ان نقف بوجه هذه الصفقة؟ الجواب نعم وبكل تأكيد وكل الحقائق التي سأتحدث عن بعضها تؤكد اننا نسير في هذا المسار"، مشيراً إلى أن "ادارة ترامب ومعها الكيان الصهيوني ومعها بعض الانظمة العربية يعملون لتنفيذ هذه الصفقة وبالمقابل هناك محور عريض وقوي يقف لمنع تحقيق هذه الصفقة وهناك صراع بين هذين المسارين".

وسأل: "هل نسير نحن في طريق وهم ؟ لا على الاطلاق ويحب ان يكون لدينا الامل والبصيرة وانا هناك اتحدث عن كل مؤيد لقضية فلسطين"، مؤكداً أنه "علينا أن نمنع هذه الجريمة من ان تتحقق في منطقتنا، دائما كان المشروع الاميركي والصهيوني النقطة المركزية فيه هو تقوية دولة اسرائيل وتطبيع وجودها لتكون هي محور الحياة السياسية والامنية والاقتصادية وهذا يعني الانتهاء من القضية الفلسطينية".

وقال: "اي كلام عن القدس وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في الشتات يجب ان ينتهي ويخرج من الحسابات وهذا هو الهدق وهم راهنوا على مضي الزمن"، مشيراً إلى أن "في المرحلة الاخيرة قبل العام 2011 اي من العام 2000 وصولا لـ2011 كانت هناك محاولة اميركية لتصفية القضية بشكل يمكن ان يعطي الفلسطينيين شيئا من الفتات ولكن بعد انتصار لبنان في العام 2000 حاول الاميركي ان يستعيد المبادرة واستفاد من احداث 11 ايلول وحضروا مشروع للقضاء على كل حركات المقاومة ودولها".

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واكد السيد نصرالله:" "لا ننسى كوندليزا رايس عندما تحدثت من بيروت عن مشروع الشرق الاوسط الجديد لتثبيت دولة اسرائيل وهذا المشروع فشل"، مشيراً إلى أن "بعد العام 2011 واما ثورات شعبية وامام النواقص في هذه الثورات وعدم وجود قيادات ضخمة وحرفها من مساراتها الحقيقية ، هذه المرحلة التي عشناها الى ما قبل اشهر اراد الاميركي وكل اللذين دخلوا على خط الربيع العربي ارادوا ان ياخذوا من هذا الربيع ثمر فاسدة وهي صفقة القرن".

وشدد على "اننا لا نستطيع ان ننكر ان شعوبنا واجهت الكثير من التعب والاستنزاف والتشتت على اساس مذهبي وطائفي وديني وعرقي ، هذا صحيح وهم افترضوا انه مع اتيان ترامب ومع الهجمة والترهيب منه انه الجميع متعب ولا احد يسال عن احد والانظمة والشعوب مشغولة ولا احد يسال عن فلسطين"، مضيفاً: "التشخيص الاميركي والاسرائيلي هو تشخيص خاطئ وهذا دليل انهم لا يفهمون التاريخ ولا يعرفون شعوب المنطقة ، اذا قمنا بعرض سريع واخذنا واقعنا في محور المقاومة وواقعهم انا ادعي اليوم ان محور المقاومة منذ العام 1982 هو اقوى من اي زمن مضى خلافا لما يحاول البعض التحدث عن ضعف".

وأضاف السيد نصرالله: "المقاومة الفلسطينية في عز قوتها كانت في جنوب لبنان في السبعينات واقصى شيء كانت يمكن ان تقوم به هو العمليات على الحدود وكانت تملك من الصواريخ الكاتيوشا، اليوم المقاومة الفلسطينية سمعنا قادتها يقولون ضربنا تل ابيب وقادرون على ضربها مجددا ، واليوم غزة قادرة على ضرب تل ابيب "، معتبراً أن "القدرة العسكرية لدى الفلسطينيين تتطور وهناك قوة جديدة هي الطائرات المسيرة وهناك عشرات الاف المقاتلين في غزة وقادرون في لحظة حرب كبرى السيطرة على مساحات في فلسطين المحتلة".

وتابع: "في لبنان لا نقاش بانه لم ياتي زمان على لبنان فيه مقاومة بمواجهة اسرائيل بمستوى القوة والعدة والامكانيات والجهوزية كما الموجود الان وهذا لا يقاس باي زمن مضى"، مشيراً إلى أن "اسرائيل تخشى المقاومة في لبنان والمسؤولين الاسرائييلن يتحدثون عن حالة الردع وقدرات المقاومة"، مضيفاً: "سوريا عبرت ما كان يخطط لها واللذين جيء بهم لتدمير سوريا والدخول الى لبنان والعراق وايران بالتعاون مع اسرائيل هؤلاء سقطوا ويلفظون انفاسهم الاخيرة والمعارضة السورية السياسية التي وعدت بالصلح مع اسرائيل والتنازل عن الجولان اصبحوا نزلاء في الفنادق ولم نعد نرى وجوههم الكاحلة ، سوريا لازلت في جبهة المقاومة وستعيد قوتها".

وقال: "العراق بعد الانسحاب الاميركي فشلت المحاولات الاميركية بالسيطرة عليه ، العراق اليوم موقعه مختلف في المعادلة الاقليمية وهو في موقع مختلف في الموقع الجهادي"، مضيفاً: "القوة المتصاعدة في اليمن، النظام السعودي وكل المرتزقة بمساندة من اميركا وبريطانيا وفرنسا فشل في فرض ارادته على الشعب اليمني وفي المقابل اليوم لماذا هذه القمم في مكة؟ الملك سلمان يدعو لقمم عربية واسلامية وخليجية والتعبير الصحيح لها هي "دخيلكم يا عرب خلصوني" لان الطائرات المسيرة لليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات ووصلت الى اهدافها بدقة وضربت الاماكن النفطية وترامب لم يستطه حمايتهم".

واعتبر أن "القمم التي عقدت حتى الان هي قمم استغاثة سعودية تعبر عن العجز والفشل امام الشعب اليمني البطل وهذه القوة تتطور وتتعاظم"، مشيراً إلى أن "كل الذين ادانو حملة الطائرات المسيرة على الاماكن النفطية اقول لهم راجعوا اخلاقيتكم ، انتم سكتم 4 سنوات عن شعب يذبح وعندما اصيبت انابيب النفط خرجتم تتزلفون لال سعود انظروا الى وجوهكم في المراة وضعوا علامة لمستواكم الاخلاقي"، مؤكداً أن "الله سيبقى مع اليمن لانهم اهل الايمان والتضحية والحكمة ، اليمن جزء اساسي من محور المقاومة وترفض صفقة القرن وتتظاهر لرفضها وتعبر عن وقوفها الى جانب القدس".

وأكد السيد نصرالله أن "ايران القوة الاقليمية الاولى والعظمى صاحبة القوة الحقيقية ، اليوم هناك من يقول ان السعودية هي القوة الاقليمية الاولى بالمنطقة وترامب يقول لو صعدت طائرات السعودية الى السماء دون حمايتنا لا تستطيع النزول الى الارض"، مضيفاً: "السعودية تستند في وجودها وقوتها على اميركا والغرب واجهزة المخابرات ، هذه هي الحقيقة اما ايران دولة حقيقية وواعدة وهي تتقدم في المحور".