شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية حددت تحديات الأمن القومى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسى، أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها حددت تحديات الأمن القومى العربى وآلية الرد على التجاوزات الإيرانية الأخيرة.
وقالت النائبة فى بيان لها، إن توصيف الرئيس السيسى، للاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات، بأنها أعمال إرهابية، يؤكد حق الدول العربية فى الرد الحاسم عليها، كما تمثل فرصة لوجود تضامن دولى مع الدول الخليجية.
وأكدت النائبة، تضامن مصر حكومة وشعبًا ورئيسًا مع الدول العربية ضد الاعتداءات الأخيرة، واستعدادها لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمحافظة على الأمن والاستقرار بها، ووقف أى اعتداءات عليها.
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