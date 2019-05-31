شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: الدولة تبذل جهودًا لتمكين المرأة بعدما أثبتت كفاءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سعاد المصرى، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تمكين المرأة على الأرض، وتنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والإدارية ومساعدتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى، وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن.

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وأوضحت المصرى، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبذل الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشددة على ضرورة تدريب المرأة حتى تكون مؤهلة للقياد بهذا الدور وزيادة الوعى وتغيير نظرة المجتمع حيال المرأة، وأنها استطاعت فى الآونة الأخيرة أن تثبت كفاءتها، وأنها قادرة على العمل فى أعلى المناصب التى اُسندت إليها.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالدور الذى قامت به المرأة خلال الآونة الأخيرة ونجاحها فى كل المناصب التى تقلدتها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد دور أكبر للمرأة ومشاركة فى الحياة السياسية والعامة بشكل أوسع.