السعودية تتقدم 13 مركزًا فى تنافسية 2019 IMD

تقدمت المملكة العربية السعودية بين الدول الأكثر تنافسية فى تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمى التابع للمعهد الدولى للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة (26) مُتقدّمةً بـ(13) مرتبة عن العام الماضى، كما احتلّت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة فى العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين

ويتكون تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد تحسن ترتيب المملكة فى 3 محاور، وهى: «محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38».

وقال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة

المركز الوطنى للتنافسية «تيسير» إن تحسن ترتيب المملكة فى هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت فى تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال فى المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأُدرجت المملكة رسميًا لأول مرة فى تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية IMD فى عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية فى العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة فى العالم.