تعرف على تعليق إيران على قمة السعودية

علّقت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، المنقعدة في المملكة العربية السعودية.
واتهم بيان الخارجية السعودية بـ"إثارة الخلافات" في الشرق الأوسط، منتقدة ما زعمته "محاولات المملكة منافستهافي المنطقة والتعبئة ضدها".
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن السعودية "تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الإسلامية وفي
واستضافت السعودية أمس الخميس، قمة عربية طارئة، دعا بيانها الختامي إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف ”الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني“ في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة.
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