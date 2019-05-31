اتساع رقعة حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا الكندية

أعلنت السلطات في مقاطعة ألبرتا الكندية تفاقم حرائق الغابات المندلعة منذ أكثر من أسبوع في شمال المقاطعة الغنية بالبترول.
واتسعت رقعة الحرائق من 150 ألف هكتار إلى 230 ألف هكتار، وهو ما أدى إلى زيادة عدد النازحين ليصل مجموعهمإلى أكثر من 10 آلاف شخص.
وقال وزير الزراعة والغابات في المقاطعة، دافين دريشن، إن كثافة أعمدة الدخان المتصاعد في سماء المنطقة تسبب في زيادة عدد النازحين، وأضاف بأن الحريق المندلع
ولاتزال نحو عشرة حرائق خارج نطاق السيطرة من بين نحو 28 حريقًا في شمال المقاطعة، وفقا لويزر الزراعة في ألبرتا.
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