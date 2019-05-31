الجزائر: استخدام طائرات بدون طيار في مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري وجه بضرورة الاستخدام القتالي للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه "مواصلة للعمليات المنفذة الشهر الماضي في نفس الإطار، نفذت طائرات بدون طيار"الجزائر 54 (الصومام) - الجزائر 54 (05 يوليو 1962) - الجزائر 55 (
وأضاف البيان أن المهمة بدأت بتنفيذ استطلاع جوي تمكن من خلالها أطقم الطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف
وأوضح البيان أن المهمة الأولى كانت ليلية باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات بدون طيار التي تتلائم مع العمل في الظروف الليلية، والمهمة الثانية نهارية في اتجاه الأهداف المحددة وقد نفذت المهمتان في ظروف جيدة وأظهر من خلالها الأطقم الأرضية لهذه الطائرات تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، فيما أثبتت الطائرات كفاءتها القتالية والعملياتية ونجاحها في تنفيذ مثل هذه المهام وتدمير الأهداف.
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