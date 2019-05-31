كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يجدد حملته على المكسيك ويزيد الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حملته على المكسيك مطالباً بالقضاء على كارتيلات المخدرات، وذلك غداة إعلانه المفاجئ زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من البلد المجاور لإرغام مكسيكو على التعامل فيث شكل فاعل مع أزمة المهاجرين.

وكتب على تويتر: "على مكسيكو أن تستعيد السيطرة على بلادها من أيدي كارتيلات المخدرات. الرسوم الجمركية ستوقف المخدرات وكذلك المهاجرين!".

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وأكد ترامب أن 90% من المخدرات في الولايات المتحدة تمر عبر المكسيك وتعبر الحدود المكسيكية.

وبحسب الرئيس الأمريكي، قضى 80 ألف شخص العام الماضي ودمرت حياة مليون آخر بسبب هذه الآفة.

وأضاف "هذا الوضع مستمر منذ سنوات ولم يتم اتخاذ أي تدبير لتسويته. نسجل عجزاً تجارياً بقيمة 100 مليار دولار مع المكسيك. آن الأوان!".