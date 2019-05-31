بسبب الترويج لمركب سكني.. “الهاكا” تنذر “2M” و”ماستر شيف المغرب”

لعدم احترامها المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تلقت القناة الثانية إنذارا من وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعد بث إحدى حلقات برنامج “ماستر شيف المغرب”.

وتحدث بلاغ للهاكا، عن عدم احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للرعاية والإشهار غير المعلن عنه، خلال حلقة 19 مارس 2019 من البرنامج المذكور.

وعاينت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال تتبعها للبرامج السمعية البصرية، أن الحلقة قدمت الراعي وكذا أحد منتوجاته بشعار صوتي، وتبين كذلك أن مضمون الشعار الصوتي، تضمن تعليقا لأحد أعضاء لجنة التحكيم بخصوص المركب السكني الذي دارت فيه أحداث الحلقة.

وقال أحد أعضاء لجنة التحكيم، “حنا فرحانين بيكم! انتما في الاختبار الثاني فهاذ المحل هذا، اللي هو هائل اللي كايتواجد بين الرباط وقنيطرة، هاد المحل هذا اللي سميتو (…)”.

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وتضمنت الحلقة كذلك، حسب البلاغ، تصريحا لإحدى المتباريات، قالت فيه، “دخلنا لواحد المكان زوين بزاف! اللي هو الكولف ديال plage des nations، كلشي هائل عجبنا بزاف”.

وخلص المجلس إلى أن حلقة البرنامج، قدمت، بصفة راع، في بداية ونهاية البرنامج، كيانا تجاريا باسمه، وكذا صور واسم أحد منتوجاته مع إقران ذلك بشعار صوتي، تضمن عبارات تحيل بشكل صريح على مزايا المنتوج موضوع التقديم”.

كما خلص إلى أن الحلقة السالفة الذكر تضمنت تقديما بالصوت والصورة لاسم كيان تجاري وكذا بعض خدماته، من خلال بث شهادات للمتبارين والضيوف وأعضاء لجنة التحكيم، من خلال استعمال عبارات ذات طبيعة تنويهية وتبريرية.