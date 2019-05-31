أمن تونس يوقف 9 وداديين والتونسيون يرفضون نقل جماهير الوداد للعاصمة

تعرض 9 من أنصار فريق الوداد البيضاوي، للتوقيف من طرف الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، بمدينة سوسة التونسية، في طريقهم نحو العاصمة تونس، من أجل الدخول لملعب “رادس”، مسرح نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي.

وحسب مصادر إعلامية بتونس، فإن أمن تونس أوقف الوداديين التسعة بسبب مشادات ومناوشات مع الأمن وعدد من التونسيين، قبل أن يتم الإفراج عنهم، قبل لحظات، بتدخل من إدارة الوداد والسفارة المغربية في تونس.

وحسب صفحات مناصري الوداد البيضاوي على “فايسبوك”، فإن وسائل النقل العمومي في تونس، رفضت جميعها نقل الجماهير الودادية من سوسة صوب تونس العاصمة، والتي تبعد عنها بحوالي 60 كلم، وذلك بسبب مخاوف من حدوث اعتداءات.

وهو الأمر الذي دفع السفارة المغربية للتدخل وضاعفت الحافلات المخصصة للجماهير من 3 إلى 6 حافلات، مع مضاعفة الحراسة الأمنية أيضا.