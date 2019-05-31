بعد عقوبة “الكاف”.. الـ”فيفا” ينزل عقوبة جديدة بالحكم المصري جريشة

بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة المصري جهاد جريشة، الحكم الذي أدار ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقي، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، لستة أشهر بسبب “سوء الأداء” تلقى الحكم المصري، عقوبة جديدة من “الفيفا”.
فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، استبعاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم للشباب، التي تقام حاليا في بولندا، وذلك بالنظر لعقوبة “الكاف”، وبعد التشاور مع هذا الأخير.
وكان الاتحاد الإفريقي، قد جمد نشاط جريشة لمدة 6 أشهر، بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في مباراة ذهاب النهائي بالرباط، إذ لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للفريق المغربي، ورفض له هدفا صحيحا لأيوب العملود.
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