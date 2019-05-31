القبض على”شيفور” سرق 70 مليونا من منزل مشغله في مراكش

ألقت مصالح الأمن بمراكش أول الأربعاء، القبض على سائق متهم بعملية سرقة مبلغ مالي من منزل مشغله، بحي ازلي وسط مراكش.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المشغل قام بوضع شكاية بتعرض منزله للسرقة، ومبلغ مالي مهم من داخل المنزل فاق 70 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيقاف السائق الخاص من طرف العناصر الأمنية، حيث اعترف مباشرة بالمنسوب إليه وبعملية السرقة، مشيرا إلى شريك آخر متورط معه في هذه الجريمة.

هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر، على مصالح الشرطة القضائية، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مع إصدار مذكرة بحث في حق شريكه الذي إختفى بالمبلغ المسروق.