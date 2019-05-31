شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران أصبحت دولة ضعيفة جدا والان مع التفاصيل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن إيران أصبحت دولة ضعيفة جداً فيما قال قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني .

وخلال تصريحات له في البيت الأبيض، وفقاً لـ"سي إن إن"، قال ترامب: "إيران أصبحت دولة ضعيفة جدا وتسعى للوصول إلى اتفاق"، بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة منذ القرار بالإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد إنه مستعد لإجراء محادثات مع إيران إذا أراد الإيرانيون المشاركة في محادثات، مضيفا: "أنا متاح".

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من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، خلال زيارة إلى لندن، إن "السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة لا تهدف إلى تغيير النظام الإيراني وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع".

وأضاف بولتون أن التهديد الإيراني لم ينته لكن الخطوات السريعة التي اتخذتها الولايات المتحدة ونشر القوات شكلت عامل ردع للنظام الإيراني.

وحول "الهجوم التخريبي" الذي استهدف 4 ناقلات نفط في الخليج بالمياه الاقتصادية للإمارات، قال بولتون: "لا أعتقد أن أي أحد في المنطقة، سواء اطلع على الأدلة أم لا، وصل إلى أي خلاصة غير أن إيران أو وكلاءها مسؤولون عن الهجوم".

وجاءت تصريحات ترامب وبولتون بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية لقمتين طارئتين عربية وخليجية، دعا إليهما الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة الهجوم على السفن الأربعة وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفط بالسعودية.