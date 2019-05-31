شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مكة × عيون المحللين: فضحت أدوات إيران.. وستزيد من عزلة الملالي والان مع التفاصيل

انعقدت بالأمس القمة العربية الطارئة في مقرها بمكة المكرمة، وشارك بهاعدد من رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتطرقت القمة إلى مناقشة أوضاع أمن الخليج واستقراره، لأنه ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط، داعية إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع التهديدات التي تواجهها.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن "تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدا خطيرا"، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة.

واعتبر أبو الغيط أن "المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تجاوزت الخطوط الحمراء"، واتهمها بـ"رفض كل التسويات لتنفيذ مخططات راعيها الإقليمي".

وتابع أبو الغيط: "إننا نتضامن مع السعودية في مواجهة المليشيات الحوثية، وأمن الخليج من أمن العرب".

وفيما يلي يرصد "اليمن العربي"، ردود أفعال المحللين عبر منصات السوشيال ميديا، على القمة.

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بدايةُ قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إن " قمة مكة انتهت بإجماع على إدانة إيران وتضامن وتكاتف في وجه التدخلات الإيرانية".

وأضاف: "هذه النتائج الإيجابية التي حققتها القمة صفعة وفشل للمحاولات الإيرانية التي حاولت إستباق القمة بعرض توقيع معاهدة عدم إعتداء في محاولة تريد من خلالها إيران التخفيف من حدة الموقف العربي تجاهها".

ومن جانبه قال الإعلامي الجزائري أنور مالك، اليوم، إن قمم مكة فضحت أكثر أدوات إيران بالمنطقة العربية الرسمية التي ترقص في الأوطان العربية والإسلامية بإيعاز طائفي ومهماز عنصري من الملالي لو كان هذا فقط ما حققته دعوة السعودية إلى هذه القمم فهو إنجاز كبير تستحق الشكر عليه وعلى حرصها الذي لا حدود له على حصون العرب والمسلمين المستهدفة بإرهاب إيراني!".

وهنا، أشاد المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، بجهود المملكة العربية السعودية في توحيد الصف العربي، ضد الخطر الإيراني، وقال: "1200شخصية إسلامية يمثلون 139 دولة يطلقون وثيقة مكة المكرمة التي أكدت مرجعية السعودية الروحية والقيادية للمسلمين ، وقمة خليجية وقمة عربية حققتا نجاحا كبيرا بالإجماع لمواجهة ايران وعدوانها وقمة إسلامية الليلة من 57 دولة. جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة تحققها السعودية ف 3 أيّام".

وفي السياق ذاته قال الإعلامي والمحلل السياسي عبدالكريم المدي، اليوم، إن "البيان الختامي للقمة العربية في مكة يؤكد أن ما بعدها ليس كما كان قبلها فيما يخص تدخلات فارس الخمينية في المنطقة العربية"، مضيفاً: "صحيح أن العراق لم توافق على البيان لأنها شبه محتلة من أدوات فارس، لكن بقية الدولة العربية أثبتت موقفا واضحا وصلبا وتبنت موقفا موحدًا في إدانة إرهاب الملالي وله ما بعده".

وأخيرًا قال المحلل السياسي سامي البشير المرشد، اليوم، إن "القمم الثلاث في مكة المكرمة ستزيد من عزلة إيران"، وأضاف: "وتعمق أزمتها وتحاصر نظامها وأعوانه في المنطقة العربية جراء سياساته العبثية ضد العرب والمسلمين".