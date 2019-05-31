محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيس وزراء اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وجاء في تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة" الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي جرى خلاله بحث علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".





وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشينزو آبي حرصهما المشترك على مواصلة دعم العلاقات بين البلدين للارتقاء بها إلى مجالات أشمل وأوسع بجانب العمل المشترك من أجل السلام والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي ونشر قيم التسامح والتعايش التي تعد منطلقا أساسيا لبناء أسس السلام والتقدم والازدهار في العالم.

