إصابة 44 فلسطينيا في الجمعة الـ60 لمسيرات العودة شرق غزة

أحد المصابين في مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة

أصيب 44 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بالجمعة الـ60 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" إن الطواقم الطبية تعاملت مع 44 إصابة بالرصاص الحي وقنابل الغاز بينهم صحفي ومسعف و14 طفلا".





وتوافد آلاف المتظاهرين إلى مخيمات العودة شرق القطاع في الجمعة الـ60 لمسيرة العودة، وكسر الحصار التي حملت اسم "يوم القدس العالمي".

واقترب مئات المتظاهرين من السياج الحدودي وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة والتي بدورها أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه التجمعات ما أدى لوقوع الإصابات.

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وأحرق متظاهرون شرق خانيونس دمى لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصندوقا كتب عليه صفقة القرن، في إشارة لرفضهم للرؤية الأمريكية لحل الصراع التي يجري الإعداد لها من إدارة ترامب.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، في البيان الختامي لجمعة اليوم، استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها.

ودعت لاعتبار الجمعة القادمة (61) الموافق 7 يوليو التي تلي عيد الفطر يوما لزيارة الأرحام وذوي الشهداء والجرحى.

كما دعت الفلسطينيين للمشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد بساحة مخيم العودة شرق غزة "ملكة" .

ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

و استشهد 317 فلسطينياً (12 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب نحو 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين منذ انطلاق المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على القطاع.