الان تتابع الخارجية الأمريكية ترحب باستضافة المملكة للقمتين الخليجية والعربية بشأن التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:35 م, 31 مايو 2019 م التعليقات: 0 رحبت الخارجية الأميركية بقمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة. وقالت: “على إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والامتناع عن الأنشطة التي تثير التوترات الطائفية أو تعمل على تمكين المتطرفين”.

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