شكرا لقرائتكم "غارات دون قصد" للتحالف تقتل 1300 في سوريا والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الجمعة، بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم داعش في العام 2014.

وأشار التحالف الدولي في بيان إلى أنه شن 34,502 غارة بين آب/أغسطس العام 2014 ونهاية نيسان/أبريل الحالي.

وبيّن التحالف أنه "خلال هذه الفترة واستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقییماً، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف".

وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.

وتقدر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به.

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وقتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 3800 مدني بينهم نحو ألف طفل في غارات للتحالف الدولي في سوريا فقط.

ويؤكد التحالف الدولي من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم المتطرف في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.

تقارير "غير موثوقة"

وأشار التحالف الدولي في بيانه، الجمعة، إلى سبعة تقارير وصفها بـ"غير الموثوقة" حول مقتل مدنيين في غارات شنها على الباغوز بين 11 و24 أذار/مارس.

وجدد التحالف الدولي تأكيده الاستمرار في العمل "لحرمان داعش من السیطرة على أي رقعة جغرافیة وأي نفوذ في المنطقة، وحرمانه أیضاً من الموارد التي يحتاجها في محاولته للظهور من جدید".