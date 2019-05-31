رئيس المكسيك: سنتغلب على قرار ترامب بفرض رسوم على دخول سلعنا للولايات المتحدة

أكّد رئيس ​المكسيك​ ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ أنه سيرد "بحكمة بالغة على فرض نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ بعض الرسوم على دخول السلع المكسيكية إلى ​الولايات المتحدة​"، داعيًا "المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدي".

وأعلن أوبرادور، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع ​الحكومة الأميركية​ بأن إجراءات ترامب ليست في مصلحة أي من البلدين"، لافتًا إلى أن "ترامب سيدرك في الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية".

وجزم "أننا سنتغلّب على نهج الحكومة الأميركية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكي لا يستحق المعاملة بالطريقة التي يحاولون معاملته بها".

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وفي رسالة للرد على إعلان ترامب، أشار الرئيس المكسيكي إلى أن سياسة الولايات المتحدة التي يتبناها ترامب مغالطة واتهمه بتحويل ​أميركا​ إلى "غيتو" يشوه ​المهاجرين​ ويسيء معاملتهم، مضيفا أنه لم يتلق ردًا على الرسالة.

يذكر أنه أشاع إعلان ترامب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجاري ب​الاقتصاد العالمي​.

وأكد ترامب أنه سيفرض في العاشر من حزيران رسومًا جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.