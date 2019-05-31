مسؤول بالخارجية الأميركية: على إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار

اعتبر مسؤول في ​الخارجية الأميركية​ لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "تورط ​إيران​ في الصراعات الإقليمية يهدد أمن ​العراق​"، مشيراً إلى "أننا نتوقع من إيران احترام سيادة العراق ودول المنطقة احتراما كاملا". وأكد أنه "على إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والامتناع عن الأنشطة التي تثير التوترات الطائفية أو تعمل على تمكين المتطرفين"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ ترحب بمبادرة السعودية في استضافة قمتي مجلس التعاون و​الجامعة العربية​ لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة".

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