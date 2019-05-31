وزير الدفاع التركي: رئيسا أركان تركيا وروسيا يبحثان وقف إطلاق النار بإدلب

أعلن ​وزير الدفاع التركي​، ​خلوصي أكار​، أن "رئيسي أركان ​القوات المسلحة التركية​ والروسية، ياشار غيولير و​فاليري غيراسيموف​، بحثا إجراءات وقف ​إطلاق النار​ في إدلب السورية"، مشيراً إلى "اننا نكافح من أجل الاستقرار في إدلب ووقف إطلاق النار".

وأضاف: "اتصالاتنا ومفاوضاتنا مع الروس تتواصل، وأجرى رئيس الأركان العامة اليوم محادثات مع نظيره الروسي، وناقشا مرة أخرى ما يجب عمله لضمان الاستقرار ووقف إطلاق النار، وناقشا المسؤولية المتبادلة".