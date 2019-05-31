وزير الدفاع التركي: رئيسا أركان تركيا وروسيا يبحثان وقف إطلاق النار بإدلب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "رئيسي أركان القوات المسلحة التركية والروسية، ياشار غيولير وفاليري غيراسيموف، بحثا إجراءات وقف إطلاق النار في إدلب السورية"، مشيراً إلى "اننا نكافح من أجل الاستقرار في إدلب ووقف إطلاق النار".
وأضاف: "اتصالاتنا ومفاوضاتنا مع الروس تتواصل، وأجرى رئيس الأركان العامة اليوم محادثات مع نظيره الروسي، وناقشا مرة أخرى ما يجب عمله لضمان الاستقرار ووقف إطلاق النار، وناقشا المسؤولية المتبادلة".
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