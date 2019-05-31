الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي

أكدت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ "التزام ​إيران​ بخطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامجها النووي"، مشيرةً إلى أن "إيران لا تتجاوز القيود المتفق عليها لإنتاج اليورانيوم ومستوى تخصيبه، كما تمنح المنظمة إمكانية الوصول إلى كل المنشآت النووية التي يجب تفقدها".

وأوضحت أن "​السلطات الإيرانية​ تخصب اليورانيوم بمستوى لا يتجاوز 3.7 بالمئة، ويبلغ حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة 174 كيلوغراما، بينما يسمح الاتفاق بادخار 300 كيلوغرام"، مشيرةً إلى أن "حجم احتياطيات الماء الثقيل في إيران لا يتجاوز 125 طنا متريا، أي أنه أقل من 130 طنا يسمح بادخارها بموجب ​الاتفاق النووي​".