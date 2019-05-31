خرازي: نأمل بانهيار صفقة القرن كي لاتتم خيانة الفلسطينيين أكثر مما هو حاصل

أعرب عضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات ​الخارجية الايرانية​ ​كمال خرازي​ عن "امله بانهيار ​صفقة القرن​ كي لاتتم خيانة الفلسطينيين أكثر مما هو حاصل"، موضحاً أن "المسيرات ب​يوم القدس العالمي​ تمثل رمزا لمواجهة الغطرسة الاميركية، وبيع الذات والظلم اللذين تمارسانهما الانظمة الرجعية العربية، بحق ​القضية الفلسطينية​".

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