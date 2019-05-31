الاناضول: الأمم المتحدة ترسل 26 شاحنة مساعدات إلى إدلب

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​الأمم المتحدة​ أرسلت مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في ​محافظة إدلب​ السورية وتوجهت 26 شاحنة من ولاية هطاي إلى إدلب"، مشيرةً إلى أن "المساعدات الإنسانية ستوزع على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها".

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