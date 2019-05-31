رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" ينوه بإقفال "دكان قمار" في الشويفات

نوه رئيس مجلس إدارة "​كازينو لبنان​" ​رولان خوري​ بـ"الأجهزة الأمنية، وبالأخص مكتب مكافحة القمار في وحدة ​الشرطة القضائية​، لتمكنهم اليوم من إقفال أحد المقاهي في ​مدينة الشويفات​ ، وتوقيف 14 شخصا داخله لممارستهم لعبة "​تكساس​ بوكر" الممنوعة، وختم المقهى بالشمع الأحمر بعد ان ضُبطت طاولتين وأدوات اللعب".

وفي بيان له، وصف خوري، الخطوة الأمنية بـ"النوعية وغير المسبوقة والجدية والجريئة"، متمنيا إستمرارها، مؤكداً "أهميتها لكونها تأتي إنسجاما وتنفيذا لما ورد في ​الموازنة​ حول إقفال مزاريب الهدر و​الفساد​ حرصا على خزينة الدولة والمال العام، وبالتالي إقفال " الدكاكين" غير الشرعية التي تنافس الكازينو".