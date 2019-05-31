أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "احتكاكا كهربائيا في مطعم في أبل السقي أدى إلى حريق اتى على معظم محتوياته قبل أن يتمكن ​الدفاع المدني​ في مركز ​مرجعيون​ وعناصر من قوات "اليونفيل" و​الجيش اللبناني​ من إخماده منعا من انتشار رقعة النيران في محيطه واقتصرت الاضرار على الماديات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إخماد حريق شب في مطعم في أبل السقي نتيجة احتكاك كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.