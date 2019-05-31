أكد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل في حديث تلفزيوني أن "لا رابط بين الحكم في المحاكم وقرار المجلس التأديبي في قوى الأمن الداخلي"، مشيرا الى ان "المقدم سوزان الحاج كانت قد استأنفت قرار المجلس التأديبي بطردها من المؤسسة".
وسأل شربل:"هل يمكن تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي دون موافقة رئيس الحكومة؟"، معتبرا ان "المجلس التأديبي في حال تشكيله سيتعرض لضغوط سياسية ايضا".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل: لا رابط بين الحكم في المحاكم وقرار المجلس التأديبي بقوى الأمن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.