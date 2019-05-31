شربل: لا رابط بين الحكم في المحاكم وقرار المجلس التأديبي بقوى الأمن الداخلي

أكد وزير الداخلية الأسبق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني أن "لا رابط بين الحكم في المحاكم وقرار ​المجلس التأديبي​ في ​قوى الأمن الداخلي​"، مشيرا الى ان "المقدم ​سوزان الحاج​ كانت قد استأنفت قرار المجلس التأديبي بطردها من المؤسسة".

وسأل شربل:"هل يمكن تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي دون موافقة رئيس ​الحكومة​؟"، معتبرا ان "المجلس التأديبي في حال تشكيله سيتعرض لضغوط سياسية ايضا".