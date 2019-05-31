قناة LBC تنشر تسجيلات صوتية للمقرصن إيلي غبش والمقدم سوزان الحاج

نشرت قناة "LBC" تسجيلات صوتية للمقرصن إيلي غبش والمقدم سوزان الحاج.
وفي احدى الرسائل الصوتية يطمئن غبش إلى صحتها لأنه شعر ان صوتها "مغيّر" وأنّه إذا حصل معها شيء "نحنا بضهرك"، فتجيبه بأنها في حالة جيدة وتذكّره بموعدهما في منزلها نهار الاربعاء، كما يطلعها في احدى الرسائل على مضمون حوار "الواتساب" بين المسرحي زياد عيتاني واسعد بشارة الذي تمكن جهاز امن الدولة من استخراجه من هاتفه، واصفا زياد عيتاني بـ"الكلب".
وينقل غبش للحاج بأنّ بشارة يقول لعيتاني في أحد التسجيلات إنّه سيتقدّم بدعوى بحق المقدّم سوزان الحاج.
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