مدينة صيدا أحيت يوم القدس العالمي بمسيرة حاشدة

أحيت مدينة صيدا يوم القدس العالمي بمسيرة حاشدة دعا اليها "اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني" وقد انطلقت من امام كلية الصحة خلف السراي الحكومي مرورا بالشارع الرئيسي امام مصرف لبنان وصولا الى ساحة الشهداء ومنها الى قاعة احتفال لالقاء الكلمات.
وقد تقدم المسيرة حملة علم فلسطين ومجسم القدس العملاقين ومن ثم الفرق الكشفية الفلسطينية واللبنانية والفرق الموسيقية من كافة الافواج والفرق والجمعيات وثم حملة الاعلام والرايات.
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