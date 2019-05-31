كشفت أوساط المدير العام لقوى الأمن العام الداخلي اللواء عماد عثمان، لمحطة الـMTV، عن استغرابها الشديد للحكم الذي صدر بتبرئة المقدم سوزان الحاج في قضية المخرج اللبناني زياد عيتاني".
ورأت أوساط عثمان أن "المفاجئة كانت بتجاوز القاضي بيتر جرمانوس كل الأصول القانونية عندما ارتكب سابقة قضائية تمثلت أولًا بحضور شخصي لجلسة المحاكمة وهذا ما لم يحصل في تاريخ الجلسات لدى المحكمة العسكرية، وقيامه بمرافعة طلب فيها وقف التعقبات عن الحاج خلافًا لادعائه عليها، ثانيًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط عثمان للـMTV: نستغرب الحكم بتبرئة سوزان الحاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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