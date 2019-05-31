أوساط عثمان للـMTV: نستغرب الحكم بتبرئة سوزان الحاج

كشفت أوساط المدير العام ل​قوى الأمن​ العام الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، لمحطة الـMTV، عن استغرابها الشديد للحكم الذي صدر بتبرئة المقدم ​سوزان الحاج​ في قضية المخرج اللبناني ​زياد عيتاني​".

ورأت أوساط عثمان أن "المفاجئة كانت بتجاوز القاضي ​بيتر جرمانوس​ كل الأصول القانونية عندما ارتكب سابقة قضائية تمثلت أولًا بحضور شخصي لجلسة المحاكمة وهذا ما لم يحصل في تاريخ الجلسات لدى ​المحكمة العسكرية​، وقيامه بمرافعة طلب فيها وقف التعقبات عن الحاج خلافًا لادعائه عليها، ثانيًا".