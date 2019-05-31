لفت وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "اما وقد انتهى ​مجلس الوزراء​ من إقرار مشروع ​الموازنة​، عاد البعض الى المعزوفة الوحيدة التي يجيد وزير الخارجية ​جبران باسيل​، لا لشيء الا لانه يملأ ​الحياة​ السياسية نشاطاً ويتواصل مع الناس في أرضهم ويقف على همومهم وكدت أنسى ان ثمة حكما نهائيا وغير مبرم قد صدر عن قضاء مختص، ألهب الربع الخاوي، الذي تحامل على ​القضاء​ و​القضاة​ وما أثقل هذا الخواء".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: بعد انتهاء الحكومة من إقرار الموازنة عاد البعض الى المعزوفة الوحيدة التي يجيد وهي باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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